Explosión en Iglesia de Boonville, Estados Unidos, Moviliza a Cuerpos de Bomberos

Este martes 17 de febrero, una explosión sacudió una iglesia ubicada en la Ruta Estatal 12 en Boonville, Nueva York, movilizando a múltiples cuerpos de emergencia de la región.

El incidente fue reportado bajo el código NIC 26-1091 y desencadenó una respuesta inmediata de seis agencias: Boonville FD, Forestport FD, Holland Patent FD, Remsen FD, Stittville FD y Barneveld FD. Seis ambulancias fueron despachadas al lugar para atender posibles víctimas.

Respuesta de emergencia en la Ruta Estatal 12

Según el reporte de WNY Incident Alerts, la explosión ocurrió en una iglesia que se encontraba en camino para recibir pacientes. Las imágenes difundidas por seguidores en redes sociales muestran densas columnas de humo negro elevándose sobre la estructura, mientras llamas de gran intensidad consumían partes del edificio.

Las fotografías del incidente revelan que el fuego generó una nube de humo visible a considerable distancia, con llamas activas que afectaron severamente la estructura del templo. Todo esto en condiciones invernales en la zona, evidentes por la nieve que cubría el terreno circundante.

Las autoridades no han confirmado oficialmente el número de personas afectadas ni las causas que originaron la detonación en el edificio religioso. El operativo de emergencia continuaba en desarrollo al momento del reporte inicial.

