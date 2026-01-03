Celebra Comunidad Venezolana en EUA Detención de Nicolás Maduro

En el sur de Florida, los venezolanos celebraron la noticia de la captura de Nicolás Maduro en una manifestación realizada frente a un restaurante sudamericano.

La gente se envolvió en banderas venezolanas, comió bocadillos fritos y vitoreó mientras la música sonaba en el evento. En un momento dado, la multitud coreó "¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!".

La manifestación tuvo lugar en Doral, Florida, una ciudad de 80.000 habitantes rodeada por la expansión de Miami y hogar de la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos.

Protestas a favor de Maduro en Caracas

En una protesta a favor de Maduro en la capital, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, se unió a una multitud que exigía el regreso inmediato de Maduro.

"¡Maduro, aguanta, el pueblo se levanta!" coreaba la multitud. También decían: "¡Estamos aquí, Nicolás Maduro! ¡Si nos oyes, estamos aquí!". En otros lugares, los residentes seguían asimilando los acontecimientos.

"¿Cómo me siento? Asustada, como todos", dijo Noris Prada, residente de Caracas, sentado en una avenida vacía mirando su teléfono. "Los venezolanos amanecieron asustados; muchas familias no pudieron dormir. He estado en la calle, acabo de regresar de Maracay, todo está bloqueado, todo está mal, muy mal".

¿Quién controla ahora Venezuela?

Ante el paradero desconocido de Maduro, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asumiría el poder bajo la ley venezolana. No hubo confirmación de que esto ocurriera, aunque emitió un comunicado exigiendo a Estados Unidos que presentara una "prueba de vida" para Maduro y Flores.

Explosiones en Caracas

El ataque en sí duró menos de 30 minutos y las explosiones —al menos siete— hicieron que la gente corriera a las calles , mientras que otros recurrieron a las redes sociales para reportar lo que vieron y oyeron. Se desconoce si hubo muertos o heridos en ambos bandos.

