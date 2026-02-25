Chavistas Confiscan Casa de Laura Acosta, Asistente de María Corina Machado

El partido político Vente Venezuela denunció que el régimen chavista aseguró la vivienda de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, ubicada en la calle Aconcagua, en la urbanización Chuao, en Caracas.

“Esto constituye una clara violación a su derecho a la propiedad privada”, denunció el Comité de Derechos Humanos del partido.

De acuerdo con los hechos, el pasado viernes 20 de febrero el letrero de “asegurado” fue retirado por los mismos funcionarios no identificados que lo habían colocado. Sin embargo, este martes 25 de febrero comenzaron a sacar los muebles y enseres de la propiedad para ingresar otros nuevos.

Vecinos del sector, alarmados por la situación, cuestionaron a las personas que realizaban el movimiento, quienes respondieron que eran los nuevos “propietarios”. Para Vente Venezuela, estos hechos confirman el accionar del régimen y evidencian una venganza política contra quienes rodean o trabajan con María Corina Machado.

La semana pasada fue asegurada la vivienda de la dirigente Magalli Meda y ahora la casa de su asistente personal, lo que, según el partido, demuestra un patrón de persecución.

"Una Victoria Colosal": Así Describió Donald Trump la Detención de Nicolás Maduro en Venezuela

¿Quién es Laura Acosta?

Laura Acosta es una persona de la tercera edad, al igual que su esposo, y además posee la ciudadanía de Estados Unidos y España por ascendencia familiar. Desde el punto de vista del derecho internacional, el partido considera que estos hechos también constituyen una agresión contra ambos países.

Ante esta situación, se hizo un llamado a las autoridades de Estados Unidos y España para que intercedan en el caso y se presenten en el lugar a constatar los hechos, los cuales —señalan— contradicen los “buenos oficios y la reconciliación” que el régimen de Delcy Rodríguez asegura promover.

Vente Venezuela apeló a la activación de los mecanismos de protección diplomática y consular que corresponden en este tipo de casos.

Historias recomendadas: