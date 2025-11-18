Nueva Entrega de "Demon Slayer" Rompe Récord de Recaudación Mundial para un Filme Japonés

La última adaptación cinematográfica del manga "Demon Slayer" hizo historia al convertirse en la primera película japonesa en recaudar más de 100 mil millones de yenes (644 millones de dólares aproximadamente) en todo el mundo, dieron a conocer sus distribuidores.

¿De qué trata “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle?

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- Infinity Castle" narra el enfrentamiento final del espadachín Tanjiro Kamado para exterminar demonios y devolverle la humanidad a su hermana; forma parte de una trilogía planeada.

Fue estrenada fuera de Japón en agosto, incluyendo Norteamérica, y el viernes pasado en China. La película ha atraído a 89 mil 17 millones de espectadores a nivel internacional, según informaron Aniplex y Toho el lunes.

Nueva entrega de Demon Slayer se mantiene en segundo lugar en recaudación

En Japón, se mantiene en segundo lugar en recaudación, detrás de una película anterior de "Demon Slayer", un gran éxito durante la pandemia de COVID-19, tras haber superado a "El viaje de Chihiro" (2001) de Studio Ghibli.

Demon Slayer es escrita por el dibujante de cómics Koyoharu Gotouge y animada por el estudio Ufotable; es reconocida por establecer un nuevo estándar en la cinematografía del anime.

Los efectos visuales impregnan la última película, que presenta batallas acrobáticas y vertiginosas contra demonios en un castillo caleidoscópico con una infinidad de pisos. El manga original también la distingue de otros grandes éxitos japoneses como “One Piece”, que abarca más de 100 volúmenes en comparación con los 23 de “Demon Slayer”.

