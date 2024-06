¡Calor Se Pondrá Peor! OMM Prevé que se Rompa Récord de Temperatura de 2023

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), de Naciones Unidas, alertó que existe 86% de probabilidad de que entre 2024 y 2028 se establezca un nuevo récord de temperatura, superando a 2023, que actualmente es el año más cálido del que se tenga registro.

En un comunicado, precisó que incluso esto ha ocurrido en los últimos 12 meses, pues la temperatura media mundial de junio de 2023 a mayo de 2024 fue la más alta registrada, con 1.63 grados por encima de la media preindustrial de 1850-1900.

A través de un informe anual sobre el estado del clima, la organización expuso que hay 47% de probabilidades de que la temperatura media mundial durante todo el quinquenio 2024-2028 supere en 1.5 grados la de la era preindustrial.

Además, alertó que esa probabilidad se eleva al 80% cuando se habla de que la temperatura media anual del planeta supere temporalmente los 1.5 grados durante al menos uno de los próximos cinco años.

Noticia relacionada: OMM Confirma Nuevo Récord de Calor de 48.8 Grados Centígrados en Europa

Cabe señalar que líderes del mundo se comprometieron en el Acuerdo de París a mantener la temperatura media mundial debajo de los 2 grados centígrados.

Encima de esa cifra, explicó la OMM, “el cambio climático empieza a ser cada vez más peligroso para el ser humano y para la supervivencia del planeta”.

Debido a ello, los líderes se comprometieron a realizar esfuerzos para limitar el aumento a los 1.5 grados.

Sin embargo, el secretario general adjunto de la organización, Ko Barret, advirtió que “estamos muy lejos de cumplir los objetivos fijados en el Acuerdo de París”, por lo que urgió a realizar más acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

There is an 80 percent likelihood that the annual average global temperature will temporarily exceed 1.5°C above pre-industrial levels for at least one of the next five years, according to a new report from the World Meteorological Organization (@WMO).https://t.co/B4Yoek5N33