Estados Unidos Ofrece a Cuba Ayuda Humanitaria Inmediata tras Paso del Huracán Melissa

Estados Unidos ofreció llevar ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa. Este anuncio llega después de que en un principio el gobierno de Donald Trump excluyera al país caribeño de la lista de países asistidos.

El huracán Melissa ha dejado un camino de desolación en su paso por el Caribe. Hasta el 29 de octubre, el huracán dejó un saldo de 49 muertes, de las cuales 40 ocurrieron en Haití, otras 8 en Jamaica y una más en República Dominicana. La suma podría subir en las próximas horas, debido a que 11 personas aún se encuentran desaparecidas.

En Cuba el huracán Melissa no ha provocado muertes, según informó el presidente Miguel Díaz-Canel. No obstante, el meteoro golpeó con fuerza a la isla y dejó severas inundaciones, tras pisar Santiago siendo de la categoría 3.

El huracán Melissa tocó Cuba y Estados Unidos ofrece ayuda inmediata. Foto: Reuters

Estados Unidos excluye en un inicio a Cuba de ayuda por Melissa

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 29 de octubre que apoyaría a los países afectados con ayuda humanitaria. El secretario Marco Rubio escribió al respecto en X, antes Twitter, que se habían enviado ya equipos de rescate a las zonas afectadas por Melissa:

Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe.

No obstante, el anuncio inicial no incluyó a Cuba. En aquel primer anuncio Marco Rubio excluyó al país socialista de la lista de naciones que apoyarían:

Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa.

Estados Unidos recula y ofrece ayuda humanitaria a Cuba

Ahora, el 30 de octubre, el gobierno de Estados Unidos ha reconsiderado su posición y ha publicado un nuevo mensaje en donde también incluye a Cuba entre los países a los que ofrece su ayuda. Marco Rubio publicó un nuevo mensaje donde ofreció su solidaridad con el pueblo de Cuba:

Tras la devastación causada por el huracán Melissa en el este de Cuba, la Administración Trump se solidariza con el valiente pueblo cubano que continúa luchando para satisfacer sus necesidades básicas.

En el mismo mensaje ofreció el envío de ayuda humanitaria a la isla, tanto de forma directa, como por medio de intermediarios:

Estados Unidos está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales que puedan hacerla llegar de la manera más eficaz a quienes la necesitan.

