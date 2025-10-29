Huracán Melissa Toca Tierra en Cuba como Categoría 3 con Potentes Vientos

El huracán Melissa, de categoría 3, tocó tierra en Cuba la madrugada de este 29 de octubre tras causar devastaciones en Jamaica.

El fenómeno meteorológico impactó a la 1:10 de la madrugada, tiempo del centro de México, en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Presenta vientos "sostenidos" de hasta 195 km/h que están azotando la costa sur del país y una presión central mínima estimada de 952 hPa, según datos de vuelos de reconocimiento y observaciones satelitales, agregó el CNH.

A la hora referida, se encontraba aproximadamente a 30 km al este de Chivirico y a 95 km al suroeste de Guantánamo, moviéndose hacia el noreste (40°) a 17 km/h.

Cientos de miles de personas fueron evacuadas a albergues en Cuba. Se emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Se espera que Melissa cruce la isla durante la mañana y llegue a las Bahamas más tarde el miércoles 29 de octubre.

Los meteorólogos estadounidenses advirtieron que las intensas lluvias continuas podrían causar inundaciones potencialmente mortales con numerosos deslizamientos de tierra. Se mantenía una alerta de huracán para Bermuda.

Melissa azotó Jamaica el martes 28 de octubre con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, en la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson en el nivel 5.

Esperan que el huracán salga debilitado de la isla

Se prevé que la tormenta genere una marejada ciclónica de hasta 3.6 metros en la región y deje caer hasta 51 centímetros de lluvia en partes del este de Cuba.

Elier Pila Fariñas, del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, explicó en una transmisión de la televisión estatal que el huracán se debilitó al interactuar con tierra en la isla y al mantener parte de su circulación en Jamaica.

El meteorólogo dijo que Melissa se localizaba a las 3:10, hora local, sobre la costa de Guamá, cerca de Cayo Francés, en Santiago de Cuba, reportó el periódico Granma.

Las autoridades cubanas esperan que el huracán disminuya su intensidad una vez que se adentre más en el territorio y advirtieron que los vientos serán por encima de los 120 km/h.

Pila Fariñas añadió que las precipitaciones registradas en las últimas horas en La Habana no están asociadas a Melissa.

Granma reportó que el sistema podrá dejar suelo cubano por la costa norte de la región oriental en la madrugada, horario local, pero sus efectos seguirán sintiéndose por la mañana.

