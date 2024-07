Galería | Así Se Ve Desde el Espacio el Poderoso Huracán Beryl de Categoría 5

El poderoso huracán Beryl —el primero de la temporada de huracanes 2024 en el Atlántico— fue captado desde el espacio por distintos satélites y por la Estación Espacial Internacional, que compartieron imágenes y videos de este ciclón que ya alcanzó la categoría 5 de la Escala Saffir-Simpson en el Mar Caribe.

Este fenómeno meteorológico además es el que más rápido ha alcanzado la categoría 5 de forma tan temprana en una temporada en la cuenca atlántica, pues la mayoría de los huracanes que se forman en esa zona del Atlántico ocurren mas tarde en la temporada tropical.

Into the eye of Hurricane #Beryl!

This season is in full swing and WP-3D Orion #NOAA42 “Kermit” is gathering data for forecasters from @NHC_Atlantic. These flights also support @NOAA_AOML hurricane research.

