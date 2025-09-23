Tifón Ragasa: ¿Qué Tan Peligroso Es y Por Qué Se le Considera ya Como el Peor Ciclón del 2025?

El supertifón Ragasa ha colocado en alerta máxima a Hong Kong. Te explicamos por qué se le considera el ciclón más fuerte del 2025.

¿Qué tan fuerte es Ragasa, el ciclón más fuerte de 2025, comparado con los peores ciclones de la historia?

Ragasa descargó lluvias torrenciales en el norte de Filipinas, donde dejó 2 muertos, y el sur de Taiwán. En esta isla, ubicada frente a China continental, dejó 14 muertos, aunque la cifra podría multiplicarse en las próximas horas, pues actualmente hay 124 personas desaparecidas.

Estas son las cifras del que se considera ya como el ciclón más fuerte de lo que va del 2025. Ragasa tiene vientos sostenidos de hasta 200 kilómetros por hora, así como rachas de hasta 270 kilómetros por hora.

El tifón Ragasa dejó dos muertos en Filipinas y 14 en Taiwán. Foto: Reuters

Esta fuerza lo ubicaría a la par del huracán Otis, que golpeó Guerrero en 2023 y que dejó daños considerables especialmente en el puerto de Acapulco. Otis, por ejemplo, es considerado el quinto huracán más fuerte que se haya formado en la historia en el Pacífico este.

En cuanto a los estándares del Pacífico asiático, el tifón Ragasa quedaría aún lejos de Tip, tifón que en 1979 alcanzó vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Este ciclón sería considerado el más fuerte de la historia en cuanto a presión atmosférica. En segundo lugar quedaría el huracán Patricia, que cuenta también con el récord de vientos máximos, con rachas de hasta 345 kilómetros por hora.

Hong Kong y Cantón en alerta máxima por tifón Ragasa

Actualmente, la ciudad semiautónoma de Hong Kong espera la llegada de Ragasa. El tifón ya ha causado fuertes oleajes y ha arrojado sus primeras lluvias.

En la ciudad ubicada al sur de la región de Cantón, a espaldas del río de las Perlas, Hong Kong a suspendido el transporte y ha abierto 46 refugios temporales. Los supermercados de la ciudad de 7 millones de habitantes se han vaciado.

Tifón Ragasa provocó fuertes olas en Hong Kong. Foto: Reuters

Al norte de Hong Kong, en la ciudad china de Shenzhen, se ha evacuado a 400 mil personas. La alerta incluye a la región de Cantón, a la ciudad de Hong Kong y a la región autónoma de Macao, donde se esperan inundaciones de hasta dos metros y medio de altura.

El Centro Meteorológico de China ha nombrado a Ragasa como el ciclón más poderoso del planeta en lo que va de 2025.

