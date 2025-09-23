Trayectoria Huracán Narda 2025 En Vivo: ¿Dónde Está Hoy 23 de Septiembre y Hacia Dónde Va?

El huracán Narda 2025 continúa cerca de las costas de México, por lo que es importante que las personas consulten la trayectoria en vivo hoy 23 de septiembre para que conozcan en dónde está y cuál es su desplazamiento en tiempo real.

Narda alcanzó la categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, en la mañana de este martes en el océano Pacífico, por lo que hay alerta por lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán.

Por ello, acá en N+ te decimos dónde está el huracán Narda 2025 y cómo consultar su trayectoria en tiempo real para que tomes precauciones en caso de que te encuentres en la zona de riesgo.

¿Dónde está huracán Narda 2025?

En el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este martes a las 9:00 horas, Narda 2025 se localiza a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

El huracán categoría 1 presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Se pronostica que las lluvias reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Trayectoria del huracán Narda 2025

Debido a que su desplazamiento actual es hacia el oeste (270°) a 20 km/h, se pronostica que el huracán llegue a ser de categoría 2 en las próximas horas, afectando a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Esta es la trayectoria que tendría:

23 de septiembre a las 6 pm : Huracán categoría 2 a 595 km al suroeste de Playa Pérula Jal.

: Huracán categoría 2 a 595 km al suroeste de Playa Pérula Jal. 24 de septiembre a las 6 am : Huracán categoría 2 a 770 km al suroeste de Playa Perula Jal.

: Huracán categoría 2 a 770 km al suroeste de Playa Perula Jal. 24 de septiembre a las 6 pm : Huracán categoría 2 a 895 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas BCS.

: Huracán categoría 2 a 895 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas BCS. 25 de septiembre a las 6 am : Huracán categoría 2 a 1,000 km al suroeste de Cabo San Lucas BCS.

: Huracán categoría 2 a 1,000 km al suroeste de Cabo San Lucas BCS. 25 de septiembre a las 6 pm : Huracán categoría 2 a 1,140 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro BCS.

: Huracán categoría 2 a 1,140 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro BCS. 26 de septiembre a las 6 am : Huracán categoría 2 a 1,325 km al suroeste de Cabo San Lázaro BCS.

: Huracán categoría 2 a 1,325 km al suroeste de Cabo San Lázaro BCS. 27 de septiembre a las 6 am: Huracán categoría 2 a 1,215 km al suroeste de Cabo San Lázaro BCS.

¿Dónde ver la trayectoria de Narda en vivo?

Para consultar por dónde viene el huracán Narda 2025 en vivo, puedes utilizar la plataforma del Servicio Meteorológico Nacional en la que se pueden observar las imágenes que captura el satélite, en este enlace.

También puedes seguir la trayectoria de Narda en tiempo real a través de la plataforma de "Hurricane Tracker" de NOAA de Estados Unidos, donde se le da un seguimiento en vivo a este tipo de fenómenos meteorológicos en cualquier parte del mundo. Para consultarlo, ingresa en este link:

https://www.nesdis.noaa.gov/imagery/hurricanes/live-hurricane-tracker

