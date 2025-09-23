Tormentas Humberto e Imelda, a la Vista: Potenciales Ciclones se Pueden Sumar a Gabrielle

En el océano Atlántico continúa la actividad ciclónica de manera intensa, pues además del huracán Gabrielle, ahora las autoridades vigilan dos zonas de baja presión con posibilidad de evolucionar en las tormentas tropicales Humberto e Imelda.

De tal manera, aquí en N+ te informamos dónde se ubican los potenciales ciclones, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Datos clave

La temporada de ciclones tropicales termina en noviembre 2025.

Hasta el momento se han formado 21 ciclones en ambos océanos.

De los 21 fenómenos meteorológicos, 12 han sido tormentas y 9 huracanes.

Septiembre es de los meses con mayor actividad ciclónica de la temporada.

Noticia relacionada: Aviones Cazahuracanes: ¿Cómo es Volar al Interior de un Ciclón Tropical?

Posibles tormentas en el Atlántico

En el Atlántico, actualmente se localiza el huracán Gabrielle, pero las autoridades mantienen otras dos zonas de vigilancia con probabilidad de desarrollo ciclónico. De evolucionar, éstas se convertirán en las tormentas Humberto e Imelda.

Zona de vigilancia 1:

Probabilidad de desarrollo ciclónico : Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60% en 7 días.

: Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60% en 7 días. Ubicación : A 2 mil 730 km al este de las costas de Quintana Roo

: A 2 mil 730 km al este de las costas de Quintana Roo Desplazamiento: Hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 24 y 32 km/h

Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical a finales de esta semana.

Zona de vigilancia 2:

Probabilidad de desarrollo ciclónico : Mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en 7 días.

: Mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en 7 días. Ubicación : A 4 mil 150 km al este de las costas de Quintana Roo

: A 4 mil 150 km al este de las costas de Quintana Roo Desplazamiento: Hacia el este-noroeste

Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical en los próximos dos días.

Noticia relacionada: ¿Cómo Se Forman los Huracanes? Explicación Paso a Paso del Origen de un Ciclón Tropical

Huracán Gabrielle

Sobre Gabrielle, la Conagua indicó que el ciclón se intensificó a huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en el Atlántico central, muy lejos de México.

Se localiza a 2 mil 745 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, y a 290 km al este-sureste de Bermuda.

Este sistema, añadió, no genera efectos en el país y tampoco representa peligro para el territorio nacional.

Noticia relacionada: Diferencia entre Tifón y Huracán: ¿Cuál Ciclón es Más Poderoso?

¿Cómo se forman los huracanes?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb