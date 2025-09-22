Inicio Nacional Así se Ve la Poderosa Tormenta Tropical Narda Avanzando sobre el Pacífico desde el Satélite

Así se Ve la Poderosa Tormenta Tropical Narda Avanzando sobre el Pacífico desde el Satélite

La Tormenta Tropical Narda se convertirá en Huracán categoría 2 frente a costas de México

Tormenta Tropical Narda. Conagua/Pexels

Tormenta Tropical Narda. Conagua/Pexels

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió imágenes de satélite de como se ve la potente Tormenta Tropical Narda que se convertirá en Huracán categoría 2 frente a costas de México. 

En el último reporte, el SMN señaló que el centro de la tormenta se localiza a 260 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 395 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros/hora, rachas de 1 kilómetro/hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros /hora.  

Se prevé que en las próximas 24 horas se incremente el viento y el oleaje  en las costas de Jalisco y Colima.  

Clima Tormenta Tropical Narda: ¿Qué estados afectará a su paso? 

El martes 23 de septiembre se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa y este), Michoacán (oeste), Colima (costa) y Jalisco (suroeste).  

Todas las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Cabe destacar que las intensas precipitaciones reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. 

Por lo anterior, las autoridades federales piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. 

Cuándo el Huracán Narda se convertirá en categoría 2 

Trayectoria Tormenta Tropical Narda. Foto: Conagua

Según el SMN este martes a las 16:00 horas la tormenta tropical Narda tomará fuerza para convertirse en huracán categoría 1. Mientras que el 24 de septiembre a las 6 de la mañana, el fenómeno natural se fortalecerá para alcanzar la categoría 2 en escala Saffir-Simpson. 

El jueves 25 de septiembre, el huracán perderá fuerza para descender a categoría 1 mientras se aleja de las costas de mexicanas. 

