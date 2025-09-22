Huracán Gabrielle Categoría 4 en el Atlántico: ¿Afectará a México?

El huracán Gabrielle se ha intensificado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Su centro se localiza a 290 km al este-sureste de Bermuda y a 2,745 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros, rachas de 270 kilómetros por hora y desplazamiento hacia nor noreste a 19 kilómetros /h.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Asimismo, el NHC recomendó a las personas que viven en el archipiélago de las Azores estar atentas al progreso del huracán Gabrielle, ahora que es un ciclón de categoría 4 en el océano Atlántico.

¿Qué significa que el huracán sea de categoría 4?

La Escala Saffir-Simpson de Vientos Huracanes es una clasificación del 1 al 5 basada únicamente en la velocidad máxima sostenida del viento de un huracán. Esta escala no considera otros peligros potencialmente mortales como marejadas ciclónicas, inundaciones por lluvia y tornados.



La Escala Saffir-Simpson de Vientos Huracanes estima los posibles daños materiales. Si bien todos los huracanes producen vientos potencialmente mortales, los de categoría 3 y superior se conocen como huracanes mayores.

Por lo anterior, un huracán de categoría 4 registra vientos de 209-251 km/hora y puede producir daños catastróficos si impacta en tierra:

Las casas con estructura sólida pueden sufrir daños graves, con pérdida de la mayor parte de la estructura del techo o de algunas paredes exteriores. La mayoría de los árboles son arrancados de raíz, al igual que los postes eléctricos.

