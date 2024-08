Japón, en Alerta por Shanshan, Potente Tifón Jamás Registrado

Autoridades de Japón emitieron un aviso de emergencia ante la proximidad del potente tifón Shanshan, que según sus estimaciones podría ser una de las tormentas más fuertes que jamás haya azotado la región.

Debido a ello, ordenaron la evacuación de algunos residentes en la trayectoria del fenómeno meteorológico, mientras que grandes empresas como Toyota cerraron sus fábricas hoy, 28 de agosto de 2024.

También compañías aéreas y ferroviarias cancelaron algunos servicios para los próximos días, mientras Shanshan —clasificado como "muy fuerte"— se dirigía hacia la principal isla suroccidental de Kyushu con ráfagas de hasta 252 kilómetros por hora.

Makurazaki getting raked by an inner rainband. #Typhoon #SHANSHAN’s eyewall just offshore. pic.twitter.com/3gVHX6gPBO