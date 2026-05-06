Papa León XIV Dará Histórico Discurso en Español que Causa Furor: ¿Cuándo y Dónde Hablará?

El papa León XIV se convertirá en el primer pontífice que dará un discurso en el Congreso de los Diputados durante su viaje a España, del 6 al 12 de junio, en el que oficiará cuatro misas, una de ellas en la Sagrada Familia, visitará la cárcel Brians 1 en Barcelona, un lugar para personas sin hogar en Madrid y un centro para recibir migrantes en Gran Canaria.

El Vaticano publicó este miércoles el programa oficial de la visita a España que incluye como etapas Madrid, Barcelona, en ocasión del centenario de la muerte de Gaudí, y Gran Canaria y Tenerife, para poner el foco en la crisis migratoria, en una visita que había deseado el papa Francisco.

Papa estará siete días y hablará en español

En estos 7 días el papa, que está previsto que hable español, pronunciará 22 discursos, incluyendo cinco homilías. El pontífice estadounidense y peruano llega a España 15 años después de la última visita de Benedicto XVI y comenzará como es tradicional con la recepción de los reyes en el Palacio Real, donde también pronunciará su primer discurso a las autoridades y el cuerpo diplomático.

Domingo

El domingo se celebrará la misa en plaza de Cibeles a las 09:30 horas y posteriormente participará en la procesión del Corpus Christi y se reunirá con los miembros de la orden de San Agustín, a la que León XIV pertenece, en la nunciatura, donde residirá en su estancia en Madrid.

Por la tarde está previsto el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte" en el Movistar Arena y esa noche cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Lunes

El lunes, el pontífice recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y después acudirá al Congreso de los Diputados en sesión conjunta histórica para la primera visita y discurso de un pontífice.

Posteriormente se reunirá en la sede de la Conferencia Episcopal con los obispos y visitará la Catedral de la Almudena para una oración. Por la tarde celebrará el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu con fieles de Madrid.

Martes

El martes, tras un encuentro de despedida con los voluntarios en el recinto ferial de Ifema, viajará en avión hacia Barcelona. En la Ciudad Condal, desde el aeropuerto se trasladará a la catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia para el rezo de la hora y media y después celebrará una vigilia de oración en el Estadi Lluis Companys, el Olímpic de Montjuïc.

Miércoles

El miércoles, el papa visitará el centro penitenciario Brians 1, donde están recluidos hombres y mujeres y desde 2018 existe un módulo mixto, en la segunda visita a una cárcel de su pontificado tras la de Bata, en Guinea Ecuatorial.

Posteriormente, se trasladará al monasterio de Monserrat para el rezo del rosario y almorzará con la comunidad de los monjes benedictinos. La última visita de un papa a la abadía fue la de Juan Pablo II en 1982.

Robert Prevost visitará después la parroquia de San Agustín en el barrio del Raval, para encontrarse con la comunidad agustina, la orden a la que pertenece, donde mantendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas.

Por la tarde será el momento de la Sagrada Familia, donde a las 19:00 horas locales tendrá lugar una misa y posteriormente bendecirá la torre de Jesucristo, recientemente acabada y la más alta de la basílica, con 172.5 metros de altura, en un acto que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Tras haber visitado Madrid y Barcelona, a su llegada a las Palmas de Gran Canaria irá al puerto de Arguineguín, lugar de llegada de los cayucos, para encontrar a organizaciones y asociaciones que se ocupan de los migrantes y después participará en el encuentro con el clero, en un lugar que no ha sido aún pero que se la catedral. El día terminará el día con una misa en el estadio de Gran Canaria.

Viernes

El viernes 12 de junio, acudirá al Centro para recibir migrantes Las Raíces, en Tenerife, donde se alojan los más vulnerables y también en la isla se reunirá con las diferentes asociaciones que se ocupan de la integración y concluirá su viaje a España con una misa en el puerto de Santa Cruz.

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Con información de N+

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