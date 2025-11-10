Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, Celebra Traslado de Jorge Glas a Cárcel de Máxima Seguridad

Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano, está entre los 300 reos trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena. Así lo confirmó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a través de su cuenta de X.

Además, Noboa compartió imágenes del expolítico en el interior de la prisión a la que fue llevado este lunes 10 de noviembre:

Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales

Sin embargo, la abogada de Glas, Sonia Vera, denunció también en redes sociales lo que llamó un "acto de humillación institucional cometido" por Noboa, al dar a conocer las fotos de su cliente.

La abogada Vera condenó la difusión de imágenes de Glas "acompañadas de expresiones de burla y escarnio".

En un segundo mensaje, el mandatario Noboa publicó una foto en la que se ven mechones de cabello en el suelo y la leyenda "Cárcel del Encuentro 10 de noviembre 2025".

"Ya empezarán con la quejadera...", añadió Noboa, quien es cuestionado por organismos de derechos humanos que denuncian abusos de las fuerzas públicas en medio de la política de mano dura del gobierno.

¿Quién es Jorge Glas y por qué fue enviado a prisión?

Hay que señalar que apenas el pasado mes de junio, Jorge Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en Ecuador.

Glas, quien fue una figura clave en la administración del expresidente Rafael Correa, ya cumplía una pena de ocho años por dos condenas de corrupción. Luego de su liberación, en el año 2022, solicitó asilo político en la Embajada de México, pero nuevamente fue capturado y recluido en la prisión de La Roca, en donde permaneció hasta ahora que fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena.

Esta cárcel se construyó como una respuesta a la crisis de violencia criminal en las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 500 reclusos desde 2021, la mayoría en enfrentamientos entre bandas rivales.

En Ecuador, la mayoría de las cárceles son centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcotráfico. La última matanza en un penal fue en Machala, provincia de El Oro, el fin de semana anterior. El saldo fue de 31 presos muertos,

