Explota Auto cerca de Centro Comercial en Guayaquil, Ecuador; Hay un Muerto

El jefe de Bomberos de Guayaquil informó que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuaba todos los edificios

Reportan Fuerte Explosión cerca de Centro Comercial en Guayaquil, Ecuador; Hay un Muerto

Explosión de un auto genera temor en Guayaquil, Ecuador. Foto: N+

Una persona murió y otras dos resultaron heridas hoy martes 14 de octubre de 2025 tras la explosión de un vehículo al exterior de un centro comercial, ubicado en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Video. Momento Exacto en que Explota un Coche en Guayaquil, Ecuador

¿A qué hora fue la explosión de un coche bomba en Guayaquil?

El hecho se produjo sobre las 18:30 hora local, y en videos que se han viralizado en redes sociales se puede observar cómo una camioneta explota segundos después de que comienza a incendiarse.

  • La explosión ocurrió frente a las oficinas principales de la empresa del Grupo Nobis, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa.

Evacuaron edificios de toda la zona ante el terror

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuaba todos los edificios que están en la zona.

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

