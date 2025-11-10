Asignan 14 Escoltas a Integrante del Movimiento del Sombrero, Creado por Carlos Manzo

Luego de que el diputado e integrante del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, denunciara haber recibido amenazas, el Gobierno de México le asignó 14 elementos de la Guardia Nacional para resguardar su seguridad.

El Movimiento del Sombrero fue fundado por Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue asesinado el 1 de noviembre tras recibir siete disparos en plena plaza pública durante el tradicional Festival de las Velas.

“Me asignaron 14 personas, la verdad no sé cuánto tiempo las voy a tener, son de la Guardia Nacional, pero yo quiero que se utilicen para todos ustedes”, expresó Bautista Tafolla en un video difundido en su cuenta de Facebook.

Cabe destacar, que el legislador explicó, en entrevista con diversos medios, que presentó una denuncia por presuntas amenazas recibidas días después del homicidio de Manzo, por lo que recibió seguridad.

“Me acaban de asignar seguridad y salí a las calles. No puedo estar en una oficina sentado, aunque mi trabajo es legislativo. Una disculpa si camino, no puedo tener elementos de seguridad conmigo y las calles estén así”, señaló.

Asimismo, pidió a la ciudadanía no temer al verlo acompañado por fuerzas federales.

“Si me ven con policías o elementos de la Guardia Nacional, acérquense conmigo. Me interesa saber si alguien conoce a quien cometió este ataque tan atroz. No estoy abanderando un tema de seguridad, sino de prevención y protección para todos los ciudadanos”, afirmó.

Convocan marcha nacional por justicia para Carlos Manzo

Tras el asesinato del alcalde uruapense, se convocó a una Marcha Nacional por la Paz y la Justicia en memoria de Carlos Manzo, programada para el 15 de noviembre.

De acuerdo con los organizadores, será un movimiento pacífico y apartidista.

En la convocatoria, se invita a los asistentes a portar playera blanca y sombrero, símbolos del Movimiento del Sombrero, creado por Manzo como emblema de resistencia civil pacífica frente al crimen organizado.

