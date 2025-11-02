¿Qué Es el Festival de Velas donde fue Atacado Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado este sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, un evento público y masivo que se celebraba en el centro de la localidad como parte de la festividad de Día de Muertos. En N+ te explicamos ¿qué es el Festival de Velas y cuál es su origen?

En videos compartidos en redes sociales, se observa que el evento en el que participaba el alcalde al momento del homicidio se encontraba abarrotado. Su familia lo acompañaba cuando ocurrió el ataque directo.

Carlos Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y había llamado la atención porque en ocasiones salía a patrullar las calles del municipio de Uruapan, Michoacán, donde ocurrió el asesinado, con un chaleco antibalas, relató la agencia EFE.

El ataque al político ocurrió en la plaza principal del municipio de Uruapan, Michoacán.

¿Qué es el Festival de Velas, donde fue asesinado Carlos Manzo?

El Festival de las Velas es una celebración que se lleva a cabo en el cuadro principal de Uruapan, Michoacán, con motivo de la festividad de Día de Muertos.

Este año se festejó la 18° Edición del Festival de Velas Uruapan 2025, – K’uinchikua Animechari, La Fiesta de las Ánimas. El evento se extendió del 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.

En punto de las 19:00 horas del sábado 1 de noviembre se realizó el encendido de las luces, encabezado por el alcalde Carlos Manzo. Minutos después fue asesinado.

De acuerdo con información del Gobierno de Uruapan, Michoacán, se trata de una celebración que cubre las raíces purépechas ancestrales; la importancia de la luz y el fuego en la cosmovisión indígena.

El Festival de las Velas se instauró para consolidar a Uruapan como destino turístico internacional desde 2008. Contempla ofrendas, procesiones, música tradicional, danzas purépechas, concursos de catrinas, exposiciones de artesanías y comida típica.

Este era el programa del Festival de Velas Uruapan 2025. Foto: Gobierno de Uruapan.

¿Dónde se llevó a cabo el encendido del Festival de Velas 2025?

De acuerdo con el programa de la 18 Edición del Festival de Velas de Uruapan, el 1 de noviembre se llevó a cabo el encendido durante la exhibición de altares, murales temáticos y decoración escenográfica en distintas sedes.

El evento consistía en encender velas de forma simultánea y luminarias en los distintos escenarios en punto de las 19:00 horas tales como frente a la Explanada de la Inmaculada, Parque Nacional "Barranca de Cupatitzio, Parque Lineal Camelias y Paseo Lázaro Cárdenas, entre otros.

Además se habían realizado muestras gastronómicas de comida típica y festivales musicales.

