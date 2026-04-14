Detienen a 4 Miembros de una Familia Vinculados al Cártel de Sinaloa en Los Ángeles, California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este 14 de abril de 2026 que fueron detenidos cuatro integrantes de una familia que serían supuestos miembros del Cártel de Sinaloa, a los que se les acusa tráfico de drogas y de armas.

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Today law enforcement arrested four Sinaloa Cartel-linked defendants – all members of the same family, three of them illegal aliens from Mexico – who are charged in a 29-count federal grand jury indictment alleging they trafficked fentanyl, pound quantities of methamphetamine,… pic.twitter.com/zHfEOSRwHE — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 14, 2026

Así lo dio a conocer en un comunicado, la Fiscalía del Distrito Central de California al precisar que entre los cuatro detenidos, tres son indocumentados mexicanos y se les imputan al menos 29 cargos por supuesto tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de fuego, y las también “armas fantasmas”, esto significa que no tiene el número de serie y no se le puede rastrear.

¿Quiénes son los detenidos?

Se precisó que los detenidos, que comparecerán ante el tribunal del centro de Los Ángeles, se les identificó como:

José Luis Salazar-Cruz , “El Oso”, de 44 años

, “El Oso”, de 44 años Alfonso Salazar , “Pirata”, de 46 años

, “Pirata”, de 46 años José Manuel Salazar , “Lil Oso”, de 22 años

, “Lil Oso”, de 22 años Jorge Humberto Salazar, “Sharky”, de 43 años

Tanto José Luis, Alfonso y Jorge Humberto fueron acusados por haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

Estas son las armas que les incautaron a los hermanos Salazar

Firearms seized by law enforcement as part of investigation into Sinaloa Cartel-linked family in Southern California, including three illegal immigrant brothers, who trafficked guns, methamphetamine, and fentanyl. pic.twitter.com/wEheZPP2QV — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) April 14, 2026

Armas de fuego fueron incautadas por las fuerzas del orden como parte de la investigación sobre dicha familia vinculada al Cártel de Sinaloa en el sur de California, incluidos tres hermanos inmigrantes ilegales, quienes traficaron armas, metanfetamina y fentanilo.

Esto se sabe de la familia ligada al Cártel de Sinaloa

Las autoridades continúan buscando al coacusado José Ángel López Paniagua, de 23 años, residente de Littlerock.

Paniagua enfrenta dos cargos por posesión de armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico, dos cargos por distribución de fentanilo, dos cargos por distribución de metanfetamina y un cargo por posesión de un rifle de cañón corto no registrado.

Entre los cargos que enfrenta Alfonso Salazar se encuentran distribución de metanfetamina y posesión ilegal de un arma de fuego.

Los cinco acusados enfrentan un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, un cargo de conspiración para dedicarse al negocio de la venta de armas de fuego sin licencia y un cargo de dedicarse al negocio de la venta de armas de fuego sin licencia.

Según la acusación, entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, Salazar-Cruz utilizó aplicaciones de mensajería de texto y mensajes cifrados, llamadas telefónicas y reuniones presenciales para coordinar la venta de narcóticos, incluyendo fentanilo y metanfetamina, así como armas de fuego.

Los demás acusados actuaron como intermediarios en la venta de drogas y armas entre proveedores y clientes, y se reunieron con estos últimos para concretar las ventas.

Podrían enfrentar la cadena perpetua

De ser declarados culpables de todos los cargos, los acusados enfrentarían una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una pena máxima legal de cadena perpetua.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPS); la Administración para el Control de Drogas (DEA); Investigaciones de Seguridad Nacional (NSA); el Departamento de Policía de San Bernardino; el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles; el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California; la Patrulla de Carreteras de California; y el Departamento de Policía de Los Ángeles están investigando este asunto.

El Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Clifford D. Mpare, de la Sección de Delitos Graves, está a cargo de la acusación.

Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal y lograr la eliminación total de los vehículos.



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Con información de N+

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