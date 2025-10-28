Detienen a Padre e Hijo mientras Traficaban Cientos de Armas por la Frontera entre México y EUA

Padre e hijo fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos mientras intentaban traficar más de 300 armas. Las armas estaban escondidas en paredes falsas en dos vehículos.

Noticia relacionada: Incautan en EUA 400 Armas que Viajaban a México; Embajador Ronald Johnson Destaca Colaboración

Detienen a padre e hijo con 300 armas en la frontera

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre en el puerto de Juárez-Lincoln en Laredo, Texas. Emilio Ramírez Cortés, de 48 años, quien es ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos fue detenido en compañía su hijo, Edgar Emilio Ramírez Díaz.

Padre e hijo iban a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe con placas de Alabama y una Chevrolet Silverado con placas mexicanas. Los vehículos remolcaban dos tráileres cerrados que llamaron la atención de las autoridades en el cruce fronterizo.

Dentro de los remolques, las autoridades detectaron paredes falsas. Dentro de ellas encontraron 300 armas, así como municiones y cargadores.

Habían contrabandeado armas múltiples veces

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, padre e hijo contrabandeaban los rifles y pistolas a través de la frontera a cambio de un pago; las autoridades también acusan que esta operación de contrabando había ocurrido en múltiples ocasiones.

En un comunicado, la fiscal estadounidense Pam Bondi declaró:

Interrumpir el flujo ilegal de armas hacia México es clave en nuestro enfoque integral para desmantelar los carteles.

Actualmente, padre e hijo permanecen detenidos. Ambos tienen una audiencia programada para el viernes 31 de octubre.

Historias recomendadas:

Con información de EFE