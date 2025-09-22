Origen del Día Mundial Sin Automóvil: Claves de la Conmemoración del 22 de Septiembre 2025
N+
El Día Mundial sin Automóvil tiene su origen hace varias décadas; te contamos por qué surgió y su importancia de conmemorarlo
COMPARTE:
En el marco del Día Mundial sin Automóvil, en N+, te compartimos su origen, por qué se conmemora hoy, 22 de septiembre de 2025 y algunas recomendaciones para el cuidado del medio ambiente.
El origen de la conmemoración de esta fecha se remonta a la década de los años setenta, cuando se redujo el uso de los carros por la crisis petrolera, la cual fue un motor para buscar alternativas a los combustibles fósiles.
Desde entonces, la fecha se ha extendido a nivel internacional y hoy en día forma parte de las agendas de sostenibilidad de múltiples gobiernos y organizaciones.
El Día Mundial sin Automóvil tiene como fin disminuir los impactos negativos de la congestión del tráfico, visibilizar la forma en la que este contribuye a la contaminación y emisión de gases de efecto invernadero.
Nota relacionada: Hoy No Circula Lunes 22 de Septiembre de 2025: ¿Qué Autos No Circulan en CDMX y Edomex?
Relevancia del Día Mundial sin Automóvil para México
El Gobierno de México hizo énfasis en los beneficios de incentivar el disminuir el uso del auto y recomendaciones que son relevantes para el cuidado del medio ambiente en México:
- Tener un aire más limpio.
- Contar con una mejor movilidad en la ciudad.
- Con esta fecha se busca generar conciencia sobre el impacto ambiental del uso excesivo de vehículos motorizados y promover alternativas más limpias y accesibles.
- Las autoridades señalan que implementar el uso de la bicicleta y disminuir el del auto tiene múltiples beneficios para la salud: reduce los niveles de ansiedad y de estrés; quemas calorías; contribuye a la prevención de la obesidad; fortalece el sistema inmunológico; ayuda a tonificar los músculos.
Historias recomendadas:
- ¿México Reconoce a Palestina? Así Es la Relación entre Ambos Países
- ¿Cómo Participar en Foros de la Nueva Reforma Electoral? Estos Son los 10 Temas de las Consultas
- Entrega de Tarjetas Bienestar: ¿A Quiénes les Toca a partir de Octubre 2025? Así puedes saber
FBPT