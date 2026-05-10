Trump Endurece su Discurso Contra Irán y Advierte Que “Ya no se Reirá Más” de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que Irán ha estado “golpeteando” a su país durante casi medio siglo, pero advirtió que “ya no se reirá más” de Washington, en medio de reportes sobre una respuesta iraní a la propuesta de paz impulsada por EUA.

A través de Truth Social, Trump sostuvo que “durante 47 años los iraníes nos han estado ‘golpeteando’, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados”.

“¡Ya no se reirán más!”, concluyó el mandatario republicano, quien además criticó al expresidente Barack Obama por supuestamente darle a Irán “una nueva vida” mediante apoyo económico, y también lanzó cuestionamientos contra su antecesor, Joe Biden.

Trump Espera Respuesta de Teherán a la Propuesta de Washington para Poner Fin al Conflicto

Las declaraciones coincidieron con la confirmación de Pakitán de haber recibido la respuesta del gobierno iraní a la última propuesta de paz presentada por Washington para intentar poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, aunque hasta ahora no se conocen detalles del contenido.

¿Derrotado?

Además, el programa de televisión Full Measure difundió este domingo una entrevista grabada previamente con Trump, en la que aseguró que Irán ha sido “derrotado”, aunque aclaró que eso “no significa que estén acabados”.

“Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de nuestros objetivos”, declaró el presidente a la periodista Sharyl Attkisson. Según la transcripción, Trump indicó que Washington ya habría cumplido “probablemente el 70 %” de sus objetivos militares, pero advirtió que aún existen más blancos potenciales.

El mandatario también afirmó que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia las reservas iraníes de uranio enriquecido, uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones. “Nos haremos con ellas en algún momento”, aseguró, al advertir que si alguien intenta acercarse al lugar, “lo sabremos y le haremos estallar”.

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