El Portaaviones Nimitz Tendrá una Gira por Latinoamérica y Realizará Ejercicios con Aliados

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que enviará a Latinoamérica el portaaviones Nimitz, como parte de los ejercicios Mares del Sur 2026. Como parte de estos ejercicios marítimos, el buque visitará algunas ciudades de la región.

El portaaviones habrá de circunnavegar Sudamérica y visitará cuatro ciudades de países aliados.

habrá de circunnavegar y visitará cuatro ciudades de países aliados. Este portaaviones tiene 300 metros de eslora (largo) y alberga una tripulación de tres mil miembros.

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¿El portaaviones Nimitz visitará México?

Las Fuerzas Navales del Comando Sur anunciaron el despliegue del portaaviones USS Nimitz, como parte de Mares del Sur 2026. Tanto el Nimitz como el destructor de misiles guiados USS Gridley realizarán ejercicios y operaciones en el mar con fuerzas marítimas de naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano.

Según el comunicado del Comando Sur, este despliegue no obedece a ningún operativo real, sino a los ejercicios de Mares del Sur 2026. Durante su recorrido por Sudamérica, elementos de las Fuerzas Navales se reunirán con expertos de varias naciones de Latinoamérica.

Entre los países que participarán en Mares del Sur 2026 está México, pero nuestro país no será visitado por el portaaviones Nimitz. Al respecto, el Comando Sur señaló que se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Además, el portaaviones Nimitz visitará puertos de cuatro países: Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

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Portaaviones Nimitz pasará por Latinoamérica

Sobre esta gira, el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur, declaró que estos ejercicios tienen el fin de fortalecer alianzas y garantizar la seguridad de la región:

“Despliegues como este demuestran nuestro firme compromiso de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un claro ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”.

Actualmente, el portaaviones, que tiene 300 metros de eslora (largo), se encuentra en la costa oeste de Estados Unidos. Durante el recorrido habrá de circunnavegar Sudamérica y cruzar al Atlántico por el Estrecho de Magallanes. Al final del recorrido, el portaaviones Nimitz se reposicionará en Estados Unidos, pero en la costa este.

Durante la primera parada de su recorrido, el Nimitz y el destructor Gridley visitarán Panamá del 29 de marzo al 2 de abril de este año. Se espera que lleguen a la costa atlántica de Estados Unidos el 20 de junio. Esta será la undécima edición de los ejercicios Mares del Sur, que comenzaron en la región en 2007.

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