El Comando Sur de Estados Unidos felicitó a la Secretaría de Marina por su "excelente trabajo" luego de asestar un duro golpe a los cárteles de la droga.

Great work by our partners in Mexico for dealing a major blow to drug cartels. @jiatfs is proud to have supported this significant interdiction! This is another example of regional partners working together to combat transnational crime and make the hemisphere safer. @DeptofWar https://t.co/3nKrpkARWr — U.S. Southern Command (@Southcom) February 20, 2026

Este es otro ejemplo de cómo nuestros socios regionales trabajan juntos para combatir el crimen transnacional y hacer del hemisferio un lugar más seguro.

Así interceptó México cocaína en el Pacífico

Elementos de la Secretaría de la Marina de México interceptaron una embarcación "semisumergible" con tres tripulantes y con más de cuatro toneladas de cocaína en el océano Pacífico, a 463 kilómetros del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.

Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, enmarcó este operativo como parte de la "vigilancia permanente" de la Marina en los mares mexicanos, y detalló que la mercancía incautada eran 179 bultos con más de cuatro toneladas de cocaína.

México destaca información de inteligencia de EUA

Las autoridades mexicanas destacaron que se contó con información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos.

El operativo de seguridad se produjo a más de 460 kilómetros al sur del puerto de Manzanillo, en el que participaron una patrulla oceánica, dos interceptadoras y cuatro aeronaves.

Petro dice que ayudó a incautar 17 toneladas de cocaína

Momentos antes, el presidente de Colombia Gustavo Petro aseguró que la inteligencia de su país ayudó en la incautación de 17 toneladas de cocaína en aguas de México, El Salvador y la Polinesia francesa, lo que calificó como un resultado histórico.

Le anuncio al país que con inteligencia colombiana de la Armada @ArmadaColombia, coordinando con policías de Francia, México y El Salvador, hemos logrado incautar casi 17 toneladas de Cocaína, cerca a la Polinesia francesa, México y El Salvador.



Creo que es el mayor decomiso en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 20, 2026

“Creo que es el mayor decomiso en un solo día de la historia del tráfico ilegal de cocaína”, escribió Petro en la red social X, donde luego detalló que fueron tres eventos de interdicción marítima.

La cocaína fue hallada en una embarcación tipo pesquero, otra tipo cisterna y una multipropósito, tras la coordinación de las policías de Francia, México, El Salvador y Colombia en operativos realizados entre el 1 y el 15 de febrero, según el informe publicado por el mandatario.

