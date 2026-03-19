Descubren Ubicación de Portaaviones Francés Charles de Gaulle porque Marino Usó App para Correr

Francia envió el portaaviones Charles de Gaulle con propósitos defensivos al Mediterráneo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ahora, la posición geográfica del único portaaviones francés quedó comprometida después de que un marino usara una app para correr mientras hacía ejercicio en la cubierta.

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Queda expuesta ubicación de portaaviones Charles de Gaulle por app para correr

El diario Le Monde reveló que había accedido a la posición del portaaviones Charles de Gaulle en el mar Mediterráneo. Además, señaló que estas coordenadas eran de fácil acceso para cualquier usuario de Internet.

Según explicó el diario, el marino empleó la aplicación de fitness Strava para registrar sus ejercicios a través de un teléfono inteligente. El marino se habría puesto a correr en la cubierta del portaaviones que tiene 262 metros de eslora (largo).

Marino reveló ubicación de portaaviones con app para correr. Foto: Le Monde | Strava

En el mapa mostrado por Le Monde se aprecian los bucles del usuario sobre las aguas de mar Mediterráneo, a escasos cien kilómetros de las costas de Turquía. El periódico francés señaló que este fallo de seguridad no ha sido corregido hasta el momento.

Emmanuel Macron ordenó el envío del portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo después de que fuese atacada una base aérea inglesa en Chipre. En una visita posterior al buque, frente a las costas de Creta, en Grecia, el presidente francés señaló que Irán no sería liberado “únicamente mediante bombardeos”.

El mandatario también señaló que Francia participaría únicamente en acciones defensivas y que se buscaría la “apertura progresiva” del Estrecho de Ormuz.

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Francia emprende construcción del nuevo portaaviones Francia Libre

Cabe señalar que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ya el nombre del próximo portaviones francés durante una visita a la localidad de Indre. Llamado La France Libre (Francia Libre, en español), este navío nuclear de 310 metros de eslora será el mayor buque de guerra de Europa.

Ese buque habrá de sustituir al Charles de Gaulle. Su nombre hace referencia al movimiento de resistencia que el propio de Gaulle lideró contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El nuevo portaviones entrará en servicio en el año 2038.

"Quería que nuestro futuro portaviones siguiera la estela del general De Gaulle. Su vida, su destino", declaró Macron desde el astillero Indret, en Nantes, al oeste de Francia, donde se construirá el buque.

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Con información de AFP