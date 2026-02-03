Tensión en el Mar Arábigo: EUA Derriba Dron Iraní que se Acercó a su Portaaviones

Las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron este martes, 3 de febrero de 2026, un dron iraní que se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, el cual Washington desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque para ejercer presión sobre Teherán, según detalló un portavoz militar.

El dron, un Shahed-139, "realizó maniobras innecesarias en dirección al buque" y continuó volando hacia el portaaviones "a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses" y acabó siendo derribado por un caza F-35 embarcado en el Abraham Lincoln, según explicó a Fox News el capitán Tim Hawkins del Comando Central estadounidense.

Según Hawkins, el portaaviones de propulsión nuclear se encontraba navegando a unas 500 millas (algo más de 900 kilómetros) al sur de la costa iraní en el mar Arábigo en el momento del incidente, en el que ningún militar ni activo estadounidense resultó dañado.

Irán "hostiga" a un petrolero estadounidense

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 22 de enero que estaba enviado una flota, compuesta por este buque y su grupo de ataque, a aguas cercanas a Irán para enviar un mensaje intimidatorio al Gobierno del país persa en medio de la represión activada por Teherán contra las históricas protestas que han sacudido el país persa.

A raíz de estas presiones, Teherán ha accedido a retomar negociaciones con Washington, que tiene la vista puesta en su programa nuclear, sobre el cual ya ejecutó ataques quirúrgicos el pasado junio.

Hawkins aseguró hoy tambiénque horas después de que fuera derribado el dron, que dos lanchas y otro dron de Guardia Revolucionaria iraní "hostigaron" a un petrolero estadounidense que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que motivó que un destructor de Estados Unidos que estaba en la zona tuviera que escoltar, con apoyo aéreo, al navío.

