Embajada de EUA Emite Alerta: Irán Planea Atacar Infraestructura Petrolera y Hoteles

En una alerta de seguridad, la Embajada de Estados Unidos en Irak informó que el gobierno de Donald Trump evalúa opciones adicionales para ayudar a sus ciudadanos a salir de Oriente Medio.

En tanto, alertaron que Irán y sus milicias terroristas siguen representando una amenaza significativa para la seguridad pública.

Se insta a los ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones, mantener un perfil bajo y evitar las zonas donde podrían ser blanco de ataques. Alertan que empresas estadounidenses, hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones han sido atacadas en Irak.

Las autoridades de EUA indicaron que monitorean de cerca la situación. "Su seguridad es nuestra máxima prioridad".

Ciudadanos de EUA deben salir de Irak

La embajada pidió "encarecidamente" a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal.

Para muchos, salir de Irak tan pronto como sea seguro es la mejor opción. Quienes opten por no salir deben ser cautelosos, mantener un perfil bajo y estar preparados para permanecer en un lugar seguro durante períodos prolongados si es necesario, por lo que deben abastecerse de alimentos, agua, medicamentos y otros suministros esenciales.

El espacio aéreo está actualmente cerrado y no hay vuelos comerciales operando desde Irak. Existen rutas terrestres a Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía. La mayoría de los cruces fronterizos terrestres están abiertos, pero podrían cerrarse sin previo aviso.

Jordán: Actualmente se operan vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Reina Alia; sin embargo, podrían continuar las interrupciones.

Kuwait: Los vuelos comerciales desde Kuwait están suspendidos debido a la amenaza constante de ataques con misiles y drones. Las rutas terrestres hacia Arabia Saudita están abiertas, pero la frontera podría cerrarse o reabrirse sin previo aviso. Su pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses para poder entrar.

