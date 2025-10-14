En Medio de Tensiones en Chicago por Redadas, Preparan Nueva Protesta ‘No Kings’ en Todo EUA

Mientras que en Chicago hubo una manifestación contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), los residentes se preparan para sumarse el fin de semana a la nueva protesta nacional “No Kings” contra las políticas de Trump.

Los organizadores de “No Kings Day” han invitado a los estadounidenses a que se sumen a las protestas masivas para expresar el desacuerdo con las políticas de Trump en materia de salud, seguridad social, migración y mucho más.

Con la misma consigna de la primera protesta “No Kings”, que se llevó a cabo en junio pasado, los activistas reafirmarán que Estados Unidos no tiene reyes y que se le debe recordar a la administración Trump que todos ellos están al servicio de la ciudadanía.

Las protestas del sábado 18 de octubre están planeadas para llevarse a cabo en los 50 estados de la Unión Americana y son organizadas por el Movimiento 50501.

Tensión en Chicago: Se enfrentan manifestantes y agentes

En esta ocasión, una de las banderas principales es el rechazo a la militarización ordenada por Donald Trump y a las redadas del ICE, sobre todo luego del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

Justo este martes 14 de octubre, habitantes de Chicago se manifestaron en el barrio de East Side para levantar la voz contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La protesta fue reprimida por los agentes federales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, todo comenzó cuando agentes de la Patrulla Fronteriza llevaban a cabo un operativo de control migratorio y, aseguran, fueron embestidos por un vehículo. Derivado de ello se inició una persecución.

Luego de eso, los ocupantes del auto a los que describieron como inmigrantes trataron de escapar a pie pero lograron detenerlos. Y ahí fue cuando las personas comenzaron a congregarse y a generar un ambiente hostil, según las autoridades. Por ello es que recurrieron al gas lacrimógeno para tratar de dispersar a la multitud.

En cambio, los residentes aseguran que los agentes del ICE actúan de manera arbitraria y que se están llevando a trabajadores indocumentados que llevan años viviendo tranquilamente en esa comunidad, buscando un futuro mejor.

