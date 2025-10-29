Enviado de Putin Dice Cuándo Terminará la Guerra en Ucrania

Este 29 de octubre de 2025, el enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, indicó cuándo terminará la guerra en Ucrania.

El funcionario participó hoy miércoles en una conferencia sobre inversiones en Arabia Saudí e hizo declaraciones al respecto.

Noticia relacionada: Putin Debería Terminar la Guerra en Ucrania en Vez de Probar Misiles, dice Trump.

¿Cuándo terminará la guerra?

Dijo que la guerra en territorio ucraniano habrá terminado dentro de un año. Dmitriev hizo estos comentarios luego de sus reuniones con responsables del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado fin de semana.

Su visita se produjo tras el anuncio del aplazamiento de una cumbre entre Trump y Putin.

Estamos seguros de que estamos en el camino hacia la paz y, como pacificadores, tenemos que hacer que suceda.

Así lo dijo Dmitriev, que también es presidente ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, en la capital saudí, Riad.

Noticia relacionada: Se Ve Lejana una Reunión entre Trump y Putin por Fin a Guerra en Ucrania.

Cerca de una “solución diplomática”

Durante la conferencia, el funcionario ruso fue cuestionado sobre si la paz en Ucrania era posible en el plazo de un año, y Dmitriev respondió: "Yo creo que sí".

Cabe señalar que en su estancia en Estados Unidos, el enviado especial del presidente ruso afirmó que Rusia y Estados Unidos estaban cerca de una "solución diplomática" sobre la guerra.

Además, elogió la cooperación entre Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia como los principales poseedores de recursos naturales del mundo y afirmó que dicha cooperación hará que el mundo sea más seguro.

Historias recomendadas:

Con información de Reuters.

spb