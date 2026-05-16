Eric Trump Anuncia Demanda Contra MS NOW y Jen Psaki Por Señalamientos Sobre Viaje a China

Eric Trump anunció este sábado que presentará una demanda contra el canal de televisión MS NOW, anteriormente MSNBC, y contra su conductora Jen Psaki, luego de que la periodista lo señalara por presuntamente acompañar a su padre, el presidente Donald Trump, en un reciente viaje a China sin tener un cargo dentro del gobierno de Estados Unidos.

Durante el programa “The Briefing”, Psaki aseguró que el empresario habría viajado a Beijing como observador de la empresa de tecnología financiera ALT5 Sigma, con sede en Las Vegas, Nevada, y afirmó que formaba parte de su junta directiva, lo que —según la presentadora— podría representar un conflicto de intereses para el mandatario estadounidense.

¿Cuál Es la Relevancia de la Visita de Donald Trump a China?

Demanda en curso

Ante las acusaciones, Eric Trump respondió a través de X, donde negó tener participación en la dirección de la compañía y advirtió sobre acciones legales.

“Esto no es periodismo: es una cobertura imprudente y deshonesta que daña a las personas, a la reputación y a las vidas. El aviso formal saldrá el lunes con una demanda a seguir”, escribió.

El tercer hijo del presidente también sostuvo que una revisión básica de los registros financieros habría demostrado que no tiene “ningún liderazgo ni toma de decisiones” dentro de la empresa mencionada. Además, afirmó no tener conocimiento sobre las operaciones señaladas ni sobre las personas involucradas.

.@jrpsaki is a terrible reporter and @MSNOWNews should hold her accountable.



A 30-second review of basic financial disclosures—literally her most fundamental duty as a journalist—would have shown I have zero leadership or decision-making in the company she claimed I was “on the… https://t.co/rSP8XQa5ml — Eric Trump (@EricTrump) May 16, 2026

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