Escapan 50 Alumnos Secuestrados en Escuela de Nigeria Mientras Continúan Operativos de Rescate

Cincuenta de los más de 300 alumnos secuestrados el viernes en la escuela católica St. Mary’s, en el oeste de Nigeria, lograron escapar de sus captores entre el viernes y el sábado, informó la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).

La organización detalló en un comunicado que los menores se reencontraron ya con sus familias, tras el rapto perpetrado por hombres armados que se llevaron a 315 estudiantes y profesores, apenas días después de un secuestro similar en un liceo del estado de Kebbi, donde fueron raptadas 25 niñas.

Secuestran a 315 Alumnos y Maestros en Escuela Católica de Nigeria

El reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario del centro escolar atacado, celebró el regreso de los menores que consiguieron huir. Sin embargo, pidió mantener las oraciones por el resto de las víctimas aún en manos de los captores.

“Aunque el regreso de esos 50 niños nos aporte cierto alivio, les insto a continuar rezando para que se salven y vuelvan sanas y salvas las otras víctimas”, señaló.

El otro rescate

En paralelo, el presidente nigeriano Bola Tinubu anunció este domingo que las fuerzas de seguridad liberaron a 38 fieles secuestrados el martes durante un ataque a una iglesia pentecostal en Eruku, en el estado de Kwara.

Ataque de Boko Haram en Nigeria Deja Más de 60 Muertos y 100 Desplazados en Borno

El mandatario, que canceló su participación en la cumbre del G20 en Johannesburgo debido a la escalada de violencia, confirmó el rescate sin precisar detalles sobre los responsables ni las circunstancias de la operación. Tinubu añadió estar “igualmente feliz” por la localización de 51 alumnos desaparecidos de la escuela católica de Níger.

Nigeria enfrenta desde 2009 una insurgencia yihadista en el noreste y la proliferación de bandas criminales fuertemente armadas en el noroeste y el centro del país, que recurren cada vez más a secuestros masivos para exigir rescates. La población continúa marcada por el secuestro de casi 300 niñas en Chibok en 2014, muchas de las cuales siguen desaparecidas.

