"Espero No Estrellarme": 'Bikergirl' Escribió Polémico Mensaje en Redes Sociales Antes de Morir

Karen Sofía Quiroz, de 25 años, mejor conocida como 'Bikergirl', especialista en contenido de motocicletas, se hizo viral en redes sociales por haber compartido un mensaje antes de perder la vida en un aparatoso accidente, por esta razón diversos usuarios han especulado si presintió su muerte.

Noticia relacionada: ¿Quién era la Barbie Humana, la influencer que murió a los 31 años? Tenía 27 Cirugías

¿Cómo murió Karen Sofía Quiroz?

La generadora de contenido colombiana Karen Sofía Quiroz, mejor conocida como ‘Bikegirl’, murió en un accidente en el anillo vial Girón–Floridablanca, Colombia. Pero horas antes publicó una historia en Instagram diciendo:

Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas

La popular joven, conocida como ‘Bikegirl’, tenía al menos 35 mil seguidores en Instagram. Murió mientras intentaba adelantar a dos vehículos. De acuerdo con los primeros reportes, Quiroz perdió el control de su motocicleta en la maniobra, chocó con un auto y después la habría arrollado un camión.

VIDEO: Érika, Amiga de la Influencer Asesinada, Valeria Márquez, Declaró en Calidad de Testigo

Fuentes policiacas aseguran que Karen Sofía Quiroz murió instantáneamente por el fuerte impacto con las llantas traseras del vehículo de carga. La Dirección de Tránsito de Floridablanca, informó que la joven trató de hacer una maniobra entre un Chevrolet Spark y un camión para evitar el choque, sin conseguirlo.

Conmoción entre seguidores de Karen Sofía Quiroz

Horas antes de la muerte de Karen Sofía Quiroz, ella publicó un mensaje que ha causado conmoción entre sus seguidores. El mensaje se ha interpretado como una premonición de lo que terminaría sucediendo. Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del trágico accidente.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI