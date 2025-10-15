Administración de Trump Autorizó una Operación Encubierta de la CIA en Venezuela

La administración de Donald Trump autorizó de manera secreta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según información proporcionada por funcionarios estadounidenses al New York Times. La autorización representa una intensificación en la campaña de presión contra Nicolás Maduro, el líder venezolano.

La decisión se produce en un contexto en el que las fuerzas militares estadounidenses han estado elaborando diferentes opciones para el presidente Trump, entre las que se incluyen posibles ataques dentro de territorio venezolano.

Durante semanas, la marina estadounidense ha estado atacando embarcaciones frente a la costa venezolana que, según afirman, transportan drogas. Estas operaciones han resultado en la muerte de 27 personas. Funcionarios estadounidenses han señalado de manera privada que el objetivo final de estas acciones es remover a Maduro del poder.

La nueva autorización permitiría a la CIA ejecutar operaciones letales en Venezuela y realizar diversas acciones en la región del Caribe. La agencia tendría la capacidad de actuar contra Maduro o su gobierno de forma unilateral o en conjunto con una operación militar más amplia. No está claro si la CIA está planificando operaciones específicas en Venezuela o si las autorizaciones están contempladas como una contingencia.

El desarrollo ocurre mientras el ejército estadounidense planifica su propia posible escalada en la región. Actualmente, hay aproximadamente 10,000 efectivos militares estadounidenses desplegados en el área, la mayoría en bases en Puerto Rico, además de un contingente de marines en barcos de asalto anfibio. La Marina estadounidense mantiene ocho buques de superficie y un submarino en el Caribe.

Las nuevas autorizaciones, conocidas en el lenguaje de inteligencia como "presidential finding" (determinación presidencial), fueron descritas por múltiples funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el documento altamente clasificado. El Times señala que toma la decisión cuidadosa de usar fuentes anónimas cuando la información suministrada es noticiosa y proporciona conocimiento genuino a los lectores.

Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro durante el mes actual, según reporta el artículo. La decisión se produjo después de que Trump se sintiera frustrado con el fracaso del líder venezolano en acceder a las demandas estadounidenses de renunciar al poder voluntariamente y ante la insistencia continua de funcionarios venezolanos de que no tienen participación en el tráfico de drogas.

La CIA ha tenido autoridad durante mucho tiempo para trabajar con gobiernos latinoamericanos en asuntos de seguridad e inteligencia compartida. Esta cooperación ha permitido a la agencia trabajar con funcionarios mexicanos para atacar cárteles de drogas. Sin embargo, esas autorizaciones previas no permiten a la agencia llevar a cabo operaciones letales directas.

La estrategia de la administración Trump sobre Venezuela fue desarrollada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, con asistencia de John Ratcliffe, el director de la CIA.

El objetivo declarado de esta estrategia es sacar a Maduro del poder. Ratcliffe ha hecho pocas declaraciones públicas sobre las acciones de su agencia en Venezuela, pero ha prometido que la CIA bajo su liderazgo se volvería más agresiva. Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe indicó que haría a la CIA menos reacia al riesgo y más dispuesta a realizar acciones encubiertas cuando fuera ordenado por el presidente.

La Casa Blanca y la CIA declinaron hacer comentarios sobre el asunto cuando fueron contactados por el Times.

Estados Unidos ha ofrecido 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto y convicción de Maduro por cargos de narcotráfico en territorio estadounidense. Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional de Trump, ha calificado a Maduro como ilegítimo, y la administración Trump lo describe como un "narcoterrorista".

Maduro bloqueó que el gobierno elegido democráticamente el año pasado asumiera el poder. Sin embargo, las acusaciones de la administración Trump de que Maduro ha lucrado con el comercio de narcóticos y que Venezuela es un productor importante de drogas para Estados Unidos han sido objeto de debate. La administración ha afirmado en presentaciones legales que Maduro controla una pandilla criminal conocida como Tren de Aragua. No obstante, una evaluación realizada por agencias de inteligencia estadounidenses contradice esa conclusión.

Mientras la administración Trump ha ofrecido públicamente justificaciones legales relativamente débiles para su campaña, Trump informó al Congreso que decidió que Estados Unidos está en un conflicto armado con cárteles de drogas que considera organizaciones terroristas. En una notificación al Congreso el mes pasado, la administración Trump declaró que los cárteles que contrabandean drogas son "grupos armados no estatales" cuyas acciones "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos".

Las autorizaciones de la Casa Blanca para acciones encubiertas son secretos celosamente guardados. Con frecuencia son reautorizadas de una administración a otra, y su lenguaje preciso raramente se hace público. También constituyen uno de los usos más raros de autoridad ejecutiva.

Ciertos miembros selectos del Congreso reciben información sobre las autorizaciones, pero los legisladores no pueden hacerlas públicas y la supervisión de posibles acciones encubiertas es difícil. Mientras las operaciones militares estadounidenses, como los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas desde territorio venezolano, generalmente se hacen públicas, las acciones encubiertas de la CIA típicamente se mantienen en secreto. Algunas, sin embargo, como la operación de la CIA en la que Navy SEALs eliminaron a Osama bin Laden en 2011, se hacen públicas rápidamente.

La agencia ha intensificado su trabajo en contra del narcotráfico durante años. Gina Haspel, la segunda directora de la CIA durante la primera administración de Trump, dedicó más recursos a la persecución de drogas en México y América Latina. Bajo William J. Burns, el director durante la administración Biden, la CIA comenzó a volar drones sobre México en búsqueda de laboratorios de fentanilo, operaciones que Ratcliffe expandió.

La nueva determinación encubierta representa en ciertos aspectos una evolución natural de esos esfuerzos antidrogas. Sin embargo, el historial de la CIA en acciones encubiertas en América Latina y el Caribe presenta resultados variados.

En 1954, la agencia orquestó un golpe que derrocó al presidente Jacobo Árbenz de Guatemala, iniciando décadas de inestabilidad en ese país. La invasión de Bahía de Cochinos, respaldada por la CIA en Cuba en 1961, terminó en desastre, y la agencia intentó repetidamente asesinar a Fidel Castro. Ese mismo año, la CIA suministró armas a disidentes que asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el líder autoritario de la República Dominicana.

La agencia también participó en el golpe de 1964 en Brasil, en la muerte de Che Guevara y otras acciones en Bolivia, en el golpe de 1973 en Chile, y en la lucha contra el gobierno sandinista de izquierda en Nicaragua durante la década de 1980.

El artículo fue reportado por Julian E. Barnes, quien cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times, y Tyler Pager, corresponsal de la Casa Blanca que cubre al presidente Trump y su administración.

