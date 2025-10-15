¿Cuándo se Restablece Servicio de Didi? Informan Qué Pasó con la Plataforma en México

Este miércoles, 15 de octubre de 2025, la aplicación Didi informó qué pasó con su servicio en México, luego de que usuarios reportaron una falla generalizada desde las 05:00 de la madrugada.

La empresa informó que están tratando de restablecer el sistema lo antes posibles y que se trabaja en actualizaciones importantes.

La caída de Didi afectó a cientos de usuarios, incluso la falla ocurrió en medio de sus viajes, por lo cual los conductores les cobraron el servicio también en efectivo, sin embargo, muchos se preguntan si tendrán un cargo doble cuando la app reanude su servicio.

¿Cuándo se restablece el servicio de DIdi?

La empresa Didi informó que se va restablecer el servicio en el transcurso del día y aseguró a los socios conductores que sus ganancias están seguras.

Definitivamente no podemos hacer nada más, estamos trabajando arduamente para que se pueda solucionar lo antes posible, son actualizaciones del sistema.

