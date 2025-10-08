Arrestan a Presunto Responsable de Incendios en California en 2025, y Revelan su Identidad

El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) informó este miércoles, 8 de octubre de 2025, que autoridades federales arrestaron en Florida al presunto responsable de los incendios en Palisades, California, ocurridos el pasado mes de enero, que dejaron 12 muertos.

El detenido fue identificado como Jonathan Rinderknecht, de 29 años, y está acusado por los incendios que provocaron la evacuación de más de 100 mil personas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre provocó un incendio el día de Año Nuevo que ardió lentamente durante días y fue avivado por fuertes vientos en la mañana del 7 de enero.

Entre las pruebas recopiladas de sus dispositivos digitales se encontraba una imagen generada en ChatGPT que mostraba una ciudad en llamas, declaró el fiscal federal para California, Bill Essayli.

La denuncia alega que la imprudencia de una sola persona causó uno de los peores incendios que Los Ángeles haya visto jamás, causando muertes y destrucción generalizada en Pacific Palisades.

Según una declaración jurada presentada con la denuncia, las autoridades determinaron que el incendio de Palisades era "remanente", una continuación del incendio de Lachman que comenzó temprano en la mañana del día de Año Nuevo de 2025.

Si bien el incendio fue sofocado por los bomberos rápidamente, siguió ardiendo bajo tierra sin que nadie lo supiera hasta el 7 de enero cuando fuertes vientos hicieron que saliera a la superficie y se propagara.

¿Cómo ocurrieron los incendios?

En un comunicado, las autoridades señalaron que horas antes del inicio del fuego, Rinderknecht trabajaba como conductor de Uber y dos de sus pasajeros señalaron que se encontraba "agitado y de mal humor".

Tras dejar a un cliente en Pacific Palisades, donde él también residía, fue al sendero Skull Rock, grabó videos, escuchó una canción cuyo video mostraba cosas incendiándose y caminó por la zona. Poco después se detectó el inicio del fuego y, aunque intentó llamar al 911, no logró comunicarse de inmediato.

Rinderknecht huyó del lugar en su vehículo y luego regresó para observar el incendio y grabarlo nuevamente.

Más tarde mintió a las autoridades sobre su ubicación, pero los datos de su iPhone demostraron que estaba a solo nueve metros del punto de origen del fuego.

Las agencias federales no descartaron presentar más cargos en los próximos días contra Rinderknecht, incluido acusaciones de homicidio.

El incendio de Palisades, el más violento de un conjunto de fuegos que devastaron grandes vecindarios en enero pasado en los Ángeles, arrasó casi 9,500 hectáreas y quemó más de 6,000 estructura. En total los incendios de Los Ángeles dejaron 31 muertos.

