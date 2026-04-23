Autoridades de EUA Decomisan Poderoso Lanzacohetes que Iba para México

Un poderoso lanzacohetes, decenas de fusiles y varias piezas de armas de fuego fueron decomisados cuando una mujer los intentaba contrabandear a México, informaron autoridades de Estados Unidos de América (EUA), quienes destacaron que la operación impidió que el arsenal cayera en manos de los cárteles.

En un comunicado, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense detalló que el aseguramiento ocurrió en el puerto de Nogales, Arizona, frontera con territorio mexicano.

Compartimento oculto en el vehículo. Foto: CBP

Así fue el aseguramiento del arsenal

Según la información oficial, el pasado 19 de abril de 2026, una mujer estadounidense de 41 años de edad intentó ingresar a México por el cruce fronterizo de Nogales —DeConcini Crossing— a bordo de un automóvil Lexus, en compañía de tres menores de edad.

Los agentes que realizaban operaciones de control de salida en el sitio, realizaron una inspección inicial y remitieron el auto a una segunda revisión.

Entonces, una inspección no intrusiva reveló una anomalía en la zona del asiento trasero.

Luego de vaciar el vehículo, los uniformados descubrieron un hueco bajo el asiento trasero que contenía el arsenal, incluido el poderoso lanzagranadas propulsado por cohete (RPG).

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Armas escondidas en el compartimento. Foto: CBP

Estas armas fueron aseguradas en frontera con México

La CBP detalló que además del lanzacohetes se encontraron decenas de fusiles y piezas para armas de fuego:

Tubo lanzagranadas propulsado por cohete (RPG).

Cuatro fusiles.

Una pistola Avtomat Kalashnikova (o AK).

16 fusiles AK.

24 cargadores de fusil.

16 culatas de fusil.

20 empuñaduras de pistola.

Otras piezas de armas diversas.

Ante ello, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron las armas y el vehículo.

En tanto, la conductora fue arrestada y posteriormente se le imputó un delito de contrabando de mercancías procedentes de Estados Unidos, mientras que los tres menores fueron entregados a la custodia de un familiar.

El subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitiello, destacó que los oficiales utilizaron una combinación eficaz de experiencia en inspecciones y tecnología para encontrar las armas e impedir que cayeran en manos de los cárteles.

“La CBP evitó que estas peligrosas armas causaran estragos entre la población de México”, dijo.

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Con información de N+.

spb