Biden Dará Discurso a la Nación Sobre su Renuncia a la Candidatura

Joe Biden, presidente de Estados Unidos de América (EUA), hablará este miércoles 24 de julio de 2024 sobre su renuncia a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo mes de noviembre.

A través de redes sociales, el mandatario estadounidense notificó hoy, 23 de julio, que mañana a las 20:00 hora local pronunciará un discurso a la nación desde el despacho oval de la Casa Blanca.

“Mañana a las 8 p.m. (hora del Este), me dirigiré a la nación desde la Oficina Oval sobre lo que nos espera y cómo terminaré el trabajo para el pueblo estadounidense”, indicó a través de la red social X.

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.