Biden Dice que Renunciar Fue lo Correcto y Pide que Voten por Kamala Harris en las Elecciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los demócratas a respaldar la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris y que su decisión de abandonar la carrera por la reelección ha sido “lo correcto”.

“Ella es la mejor”, dijo Biden con la voz aún ronca por el Covid-19, mediante una llamada hecha antes del primer mitin de Harris.

Joe Biden aseguró que aunque él ya no se presenta a la reelección sigue plenamente comprometido en la campaña:

El nombre ha cambiado, pero la misión no. Sigo plenamente comprometido. Seguimos juntos en esta pelea. No me voy a ninguna parte. Todavía tenemos que salvar esta democracia. Haré lo que Kamala (Harris) necesite que haga