Biden Envía Carta a Demócratas para 'Terminar' Disputa Interna que Pide su Declinación

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Joe Biden, envió hoy 8 de julio de 2024 una carta a los demócratas, tras la controversia que se vive en el partido por un llamado a su renuncia de la carrera por la Presidencia, y pidió poner fin a la disputa y unirse para vencer a Donald Trump.

Pese a que congresistas han señalado que Biden debería salir de la contienda por, entre otras cosas, su deficiente desempeño durante el debate presidencial con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos inició su campaña electoral el domingo 7 de julio y aseguró a los votantes que estaba preparado para una agotadora lucha por la reelección, incluso cuando más demócratas de alto rango se unieron al coro que lo insta a abandonar la carrera por la Casa Blanca.

Biden escribió una carta de dos páginas en la cual señaló que la controversia interna lleva más de una semana por lo que dijo “es tiempo de que termine. Tenemos 42 días para la Convención Demócrata y 119 días para las elecciones generales”.

This morning, I sent a letter to my fellow Democrats on Capitol Hill. In it, I shared my thoughts about this moment in our campaign.



