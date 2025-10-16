Avión Privado con Matrícula Mexicana se Estrella en Michigan, Estados Unidos

Un accidente aéreo ocurrido este jueves 16 de octubre de 2025 en Bath Township, Michigan, cobró la vida de tres personas, según un comunicado emitido por las autoridades del municipio.

El incidente se registró aproximadamente a las 5:00 p.m. cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road. El Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía de Bath Township respondieron al reporte del siniestro de una aeronave pequeña.

Las autoridades confirmaron que tres pasajeros se encontraban a bordo de la aeronave al momento del accidente. Los tres ocupantes fueron localizados y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se encuentra en la escena realizando la investigación del incidente. Además de los departamentos de bomberos y policía de Bath Township, socios de ayuda mutua también acudieron al sitio para brindar asistencia.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué causó el accidente ni cuál era el destino previsto de la aeronave. El comunicado señala que se proporcionarán más detalles conforme avance la investigación.

