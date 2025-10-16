Reportan a Varios Empleados Intoxicados en un Hotel de Paseo de la Reforma, en la CDMX

Momentos de impotencia y desconcierto experimentaron varios empleados de una cadena hotelera en Paseo de la Reforma, en la CDMX, frente a la Diana Cazadora, al terminar intoxicados.

Debido al suceso, los servicios de emergencia atendieron a las personas intoxicadas en las calles de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), hoy 16 de octubre de 2025.

El reporte ocurrió en los carriles laterales de Paseo de la Reforma, al cruce con la calle de Misisipi, en el perímetro con la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre.

¿Cuántas personas resultaron intoxicadas?

Las autoridades capitalinas emitieron un reporte de varios intoxicados, el saldo preliminar ha sido de al menos ocho personas, al parecer por el consumo de alimentos.

¿Quiénes son los intoxicados de una cadena hotelera en la CDMX?

Los intoxicados, al parecer por el consumo de alimentos, serían trabajadores del área de cocina de un hotel ubicado frente a la glorieta de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma.

Ante el panorama llegaron varias unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y unidades particulares que se llevaron a estas personas intoxicadas para que recibieran la atención necesaria en algún hospital de la capital del país.

También, acudieron ante el llamado de emergencia elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, del sector Ángel, quienes resguardaron la zona.

