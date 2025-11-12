Cámara de Representantes Vota por Reabrir el Gobierno de EUA: ¿Qué Sigue?

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles 12 de noviembre un presupuesto que garantiza el financiamiento federal hasta el 30 de enero, poniendo fin al cierre parcial del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

Durante 43 días, las agencias federales funcionaron con recursos y personal limitados, afectando a millones de ciudadanos. Más de 1.4 millones de trabajadores federales enfrentaron consecuencias directas: 670 mil continuaron laborando sin recibir salario, mientras que 730 mil fueron enviados a sus hogares sin goce de sueldo. La Casa Blanca llegó a ordenar despidos temporales de algunos empleados.

Video: Shutdown: Así Aprobó el Senado Poner Fin a Cierre de Gobierno de Estados Unidos.

Los pasajeros de aerolíneas fueron severamente afectados con retrasos y cancelaciones de vuelos. Las embajadas estadounidenses en el extranjero, incluyendo la de México, vieron comprometida su operación regular, generando incertidumbre sobre trámites consulares como las visas.

Aunque los demócratas no lograron incluir en el acuerdo sus demandas en materia de salud pública, sí consiguieron asegurar la reversión de los despidos y la continuidad de fondos para programas de asistencia alimentaria y apoyo a veteranos.

¿Qué sigue luego de la aprobación del presupuesto en EUA?

El proceso legislativo está completo tras la aprobación en ambas cámaras del Congreso. El siguiente y último paso es la firma del presidente Donald Trump, que convierte el presupuesto en ley y oficializa el fin del shutdown.

Una vez firmado, se activarían varios procesos: se contemplaría la reversión de los despidos temporales ordenados por la Casa Blanca, la reanudación de pagos de salarios a los 1.4 millones de empleados federales afectados, y el restablecimiento de fondos para programas de asistencia alimentaria y apoyo a veteranos.

Las agencias federales deberían retomar operaciones completas con personal y recursos normales. Los servicios consulares en embajadas estadounidenses, incluida la de México, normalizarían el procesamiento de trámites como visas. Se esperaría también la estabilización de operaciones aeroportuarias que experimentaron cancelaciones y retrasos durante el cierre.

El financiamiento garantizado se extiende hasta el 30 de enero, lo que significa que el Congreso deberá negociar un nuevo acuerdo presupuestario antes de esa fecha para evitar otro cierre gubernamental.



Historias recomendadas:

CT