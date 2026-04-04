Explota Pipa en Plena Autopista y Genera Gran Incendio en Grand Rapids, Michigan

Una pipa explotó luego de un choque la mañana de este sábado en la vía US-131 cerca de la I-196, en la ciudad de Grand Rapids, Michigan.

De acuerdo con los primeros reportes, la autopista tuvo que ser cerrada en ambos sentidos al registrarse intensas llamas y densas columnas de humo debido al incendio desatado por el choque.

No se reportan lesionados

Según reportes de medios locales, que citan al Departamento de Policía de Grand Rapids, el camión cisterna estuvo involucrado en un accidente de un solo automóvil en la US-131 en dirección sur en la I-196 cerca de la salida 86A poco después de las 8:00 horas (tiempo local).

Hasta el momento no se han reportado heridos.

Alertaron que los conductores deben esperar "cierres prolongados" mientras los socorristas trabajan para despejar la carretera.

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