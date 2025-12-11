Cárteles Mexicanos “Causan Caos y Perjudican los Intereses de EUA”: Kristi Noem

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América (EUA), Kristi Noem, habló sobre los cárteles mexicanos.

Durante una comparecencia ante el subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kristi Noem aseguró que los grupos del crimen organizado transnacional, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros, “causan caos y perjudican los intereses estadounidenses”.

Demócratas piden renuncia de Kristi Noem

Los demócratas pidieron este jueves la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una audiencia en el Congreso por considerar que la Administración de Donald Trump está empeorando la seguridad por su política de deportaciones.

El congresista Bennie Thompson, demócrata de alto rango del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que Noem está haciendo al país menos seguro

Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes"

Al comienzo de su intervención en la audiencia, el congresista acusó a Noem de usar los fondos de la agencia para su propio beneficio.

Cuando el también demócrata Shri Thanedar se unió a pedir su renuncia, Noem respondió:

Consideraré su petición de dimisión como un respaldo a mi trabajo, muchas gracias.

Según CNN, la Casa Blanca está preparando posibles cambios en el gabinete de cara al primer aniversario de Trump en el poder el próximo 20 de enero.

Con información de N+ y EFE.

