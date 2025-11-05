Van 12 Muertos Por el Accidente Aéreo en Louisville, Kentucky

El número de personas fallecidas por el accidente del avión de UPS en Louisville, Kentucky, se elevó a 12, según confirmó el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg. Entre las víctimas se encuentran los tres miembros de la tripulación de la aeronave, mientras que otras nueve personas aún no han sido identificadas por las autoridades.

La actualización de la cifra se produjo después de que el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, había informado previamente que el número de muertos había alcanzado 11 y que se esperaba que llegara a 12. El mandatario estatal también indicó que las autoridades continúan buscando a un puñado de personas desaparecidas, con la esperanza de que no se encontraran en el lugar del siniestro.

Entre los fallecidos se encuentra al menos un niño pequeño, según informó el gobernador Beshear, quien destacó que esta circunstancia hace aún más difícil la situación para la comunidad.

El representante de Kentucky, Morgan McGarvey, describió el accidente como un evento apocalíptico que tendrá un impacto duradero en la comunidad local. El congresista relató que el cielo sobre Louisville presentaba un aspecto aterrador, con escombros y ceniza cayendo, lo que obligó a numerosas familias a refugiarse en sus casas. McGarvey comparó la escena del accidente con imágenes de la película Terminator y señaló que los olores y las imágenes del siniestro permanecerán en la memoria de quienes fueron testigos.

Las autoridades locales continúan trabajando en la zona del accidente para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los residentes. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre las causas exactas del accidente, mientras la comunidad se recupera del fuerte impacto del siniestro ocurrido el martes.

Con información de EFE.

