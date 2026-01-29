Conductor Estrella Su Auto en Varias Ocasiones en Importante Sinagoga en NY

El conductor de un auto Honda gris arremetió varias veces contra una de las entradas de la principal sinagoga de Jabad, en Nueva York, la noche de este miércoles, antes de ser detenido.

A través de redes sociales se difundieron videos donde se ve el momento en que un auto se impacta una y otra vez contra una puerta de la sede mundial de la organización judía Jabad-Lubavitch, en Brooklyn.

A pesar del suceso, no se reportaron víctimas y las autoridades investigan lo ocurrido, luego de darse una fuerte movilización policiaca en la que intervino el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Gran Manzana.

Como medida de precaución, el edificio fue evacuado hasta que las autoridades tomaron el control de la situación.

Alcalde Mamdani se pronuncia

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acudió al lugar de los hechos y condenó lo ocurrido a través de una publicación en redes sociales.

Es algo muy alarmante, sobre todo teniendo en cuenta el profundo significado y la historia de esta institución para tanta gente en Nueva York y en todo el mundo. Cualquier amenaza a una institución o lugar de culto judío debe tomarse en serio. El antisemitismo no tiene cabida en nuestra ciudad, y la violencia o la intimidación contra los neoyorquinos judíos es inaceptable

Además, se solidarizó con la comunidad judía y agradeció a los cuerpos policiacos y de emergencia por su rápida intervención para detener al agresor.

Mientras que la Liga Antidifamación de Nueva York y Nueva Jersey (ADL, por sus siglas en inglés), una organización mundial para combatir el antisemitismo, se dijo consternada por lo ocurrido.

Este edificio no solo es una sinagoga, sino también la sede mundial de Jabad-Lubavitch y un símbolo muy querido del judaísmo en todo el mundo. ADL está en contacto con las fuerzas del orden y los socios locales sobre el terreno

