Congreso de EUA Aprueba Ley para que Menores de Edad Sean Juzgados como Adultos
La Cámara de Representantes aprobó dos iniciativas este martes, que los jóvenes sean juzgados como adultos y que se reduzca la edad de los delincuentes juveniles
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó este martes 16 de septiembre 2025, dos leyes, una para poder juzgar como adultos a menores entre 14 y 15 años, sin embargo, esto está acotado a ciertos delitos violentos cometidos en Washington D.C.
En tanto, el otro proyecto también aprobado es el de reducir la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil de 24 a 18 años, lo que implica que las personas de 18 años o más enfrentarían penas de adulto.
Dichos proyectos aprobados en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, fueron criticados por los demócratas, como el legislador Robert García, quien dijo:
Si Donald Trump quiere gobernar Washington D. C., debería renunciar a la presidencia y postularse a la alcaldía
Ahora estas leyes pasan al Senado, donde los republicanos necesitarían el apoyo de al menos 7 demócratas y así lograr aprobar tanto la ley de la reducción de edad para juzgar a los infractores y que los menores sean juzgados como adultos.
El tema de la seguridad es una agenda fuerte a la que ha apostado Trump, apenas ayer anunció que llevará su plan de tomar el control federal de la policía para "combatir el crimen" a Memphis, una ciudad demócrata de Missisipi, la cual comparó con la Ciudad de México, al ser violenta.
