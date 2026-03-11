¿Cuántos Millones de Dólares Costó a Estados Unidos La Guerra Contra Irán en Una Semana?

El Pentágono informó al Congreso estadounidense del costo estimado de la guerra contra Irán en la primera semana, aunque no se incluyeron montos asociados a la operación y más recursos previos a la ofensiva llevada a cabo con Israel hace 12 días.

Los recursos gastados por el Ejército de Estados Unidos en los primeros seis días en los ataques en Medio Oriente rondaron alrededor de 11 mil 300 millones de dólares, reportó este miércoles 11 de marzo el diario New York Times, que citó tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el medio, el Pentágono dio esos datos a los congresistas en una reunión informativa privada el día de ayer martes 10 de marzo en el Capitolio.

"La estimación no incluyó muchos de los costos asociados con la operación, como la acumulación de material militar y personal antes de los primeros ataques", apuntó NYT.

"Por ello, los legisladores prevén que la cifra aumente considerablemente a medida que el Pentágono continúa calculando los costos acumulados tan solo en la primera semana", agregó.

La agencia AP confirmó el monto de los 11 mil 300 millones de dólares, según una persona familiarizada con la situación a quien se le concedió el anonimato para discutir la reunión privada. Reiteró que la información se proporcionó a los legisladores a principios de esta semana.

Video: EUA Está Ganando la Guerra contra Irán, Asegura Pete Hegseth.

Costo aumentó el doble en 4 días

Esto viene después de que el Pentágono informara que gastó 5 mil millones de dólares sólo en municiones durante el primer fin de semana de la guerra. Lo que indica que la ofensiva aumentó el doble en cuatro días.

La administración del presidente Donald Trump había indicado previamente que enviaría al Congreso una solicitud de fondos suplementarios para la guerra, pero eso parece haberse enfriado, por ahora.

El senador Roger Wicker, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo este miércoles que no esperaba la solicitud suplementaria en el mes en curso.

La campaña estadounidense de ataques aéreos en Irán lleva ya 12 días sin que se vislumbre un final. Un comandante estadounidense afirma que la inteligencia artificial ha ayudado al ejército a atacar más de 5 mil 500 objetivos en el país.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ASJ