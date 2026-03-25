¿Cuántos Millones Deben Pagar Meta y YouTube por Perder Juicio Histórico?

Este miércoles 25 de marzo de 2026, Meta y YouTube fueron declarados culpables de perjudicar la salud mental de menores de edad, por parte de un jurado de Los Ángeles, Estados Unidos de América (EUA).

Lo anterior luego de una demanda histórica sobre la adicción a las redes sociales, por la cual tendrán que pagar una indemnización millonaria. Aquí te contamos todos los detalles.

En contexto

Una joven de 20 años, identificada como K.G.M. , presentó una demanda en la que aseguró que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

, presentó una demanda en la que aseguró que se volvió adicta a aplicaciones como y durante su infancia. El juicio histórico comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, declaró hoy culpables a Meta y YouTube de los daños causados a la usuaria.

Se trata del primer fallo de este tipo contra gigantes de las redes sociales.

de este tipo contra El resultado sienta las bases para la resolución de alrededor de mil 500 casos similares contra empresas de redes sociales.

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¿Cuántos millones deberán pagar?

Meta y YouTube fueron condenadas a pagar 3 millones de dólares y otros posibles daños.

Ambas plataformas deberán pagar esa cantidad en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos.

De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70% de dicho coste y YouTube del resto.

Cabe señalar que el jurado seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas.

Noticia relacionada: Condenan a Meta A Pagar 375 MDD Por Daños y Perjuicios Contra Menores.

Demanda incluía a TikTok y Snapchat

La demanda de la joven incluía a TikTok y Snapchat, pero lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

La resolución de este miércoles se sumó a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas.

Así como de prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil, por lo que fue condenado a una multa de 375 millones de dólares.

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Con información de EFE.

spb